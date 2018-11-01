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При в'їзді на Троєщину в
Києві планують побудувати...

При в'їзді на Троєщину в Києві планують побудувати...
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:54

При в'їзді на Троєщину в Києві планують побудувати...

Пропонуємо до обговорення:
"Київавтодор" повідомив про плани побудувати багаторівневу розв'язку на Керченській площі (перетин проспекту Шухевича, проспект Маяковського і бульвару Перова).

Дивися повний текст При в'їзді на Троєщину в Києві планують побудувати багаторівневу розв'язку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:54

Коту под хвост эта ваша развязка.
В Этой развязке есть более важная проблема. Это выезд на Московский мост со стороны Бальзака(церкви, за мостиком, заправкой с мойкой). Из-за того что по Ватутино не хватает полос, выезжающие со стороны церкви рубят весь транспортный поток. И так рубят, что пробки по Маяковского могут начинаться с Фестивального.
Так хоть светофоры на керченском немного поток сдерживали, а без светофоров будет сплошная мясорубка
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 18:56

Да, коту под хвост. Вопрос решит только мост, на котором раздеребанили 2 ярда баксов, а моста нету.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:35

  hxbbgaf написав:Да, коту под хвост. Вопрос решит только мост, на котором раздеребанили 2 ярда баксов, а моста нету.

вопрос решит метро, которого не будет
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:22

И развязки построят, и метро проведут, главное голосуйте за боксера и не жужжите.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:51

  p_a_l написав:Коту под хвост эта ваша развязка.
В Этой развязке есть более важная проблема. Это выезд на Московский мост со стороны Бальзака(церкви, за мостиком, заправкой с мойкой). Из-за того что по Ватутино не хватает полос, выезжающие со стороны церкви рубят весь транспортный поток. И так рубят, что пробки по Маяковского могут начинаться с Фестивального.
Так хоть светофоры на керченском немного поток сдерживали, а без светофоров будет сплошная мясорубка


вы себе и представить не можете насколько выгодно сделать проект , сделать работу , и главное - распилить бюджет

можно еще сделать развязку . только проблему не решить - на Троещину нужно метро и мост , все остальное это только провокация и популизм
никому не верю
sens
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