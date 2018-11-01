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При в'їзді на Троєщину в Києві планують побудувати...
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:54
Пропонуємо до обговорення:
"Київавтодор" повідомив про плани побудувати багаторівневу розв'язку на Керченській площі (перетин проспекту Шухевича, проспект Маяковського і бульвару Перова).
Дивися повний текст При в'їзді на Троєщину в Києві планують побудувати багаторівневу розв'язку
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R2
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:54
Коту под хвост эта ваша развязка.
В Этой развязке есть более важная проблема. Это выезд на Московский мост со стороны Бальзака(церкви, за мостиком, заправкой с мойкой). Из-за того что по Ватутино не хватает полос, выезжающие со стороны церкви рубят весь транспортный поток. И так рубят, что пробки по Маяковского могут начинаться с Фестивального.
Так хоть светофоры на керченском немного поток сдерживали, а без светофоров будет сплошная мясорубка
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p_a_l
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Додано: Чет 01 лис, 2018 18:56
Да, коту под хвост. Вопрос решит только мост, на котором раздеребанили 2 ярда баксов, а моста нету.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:35
hxbbgaf написав:
Да, коту под хвост. Вопрос решит только мост, на котором раздеребанили 2 ярда баксов, а моста нету.
вопрос решит метро, которого не будет
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sequence
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:22
И развязки построят, и метро проведут, главное голосуйте за боксера и не жужжите.
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priem_metalla86
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:51
p_a_l написав:
Коту под хвост эта ваша развязка.
В Этой развязке есть более важная проблема. Это выезд на Московский мост со стороны Бальзака(церкви, за мостиком, заправкой с мойкой). Из-за того что по Ватутино не хватает полос, выезжающие со стороны церкви рубят весь транспортный поток. И так рубят, что пробки по Маяковского могут начинаться с Фестивального.
Так хоть светофоры на керченском немного поток сдерживали, а без светофоров будет сплошная мясорубка
вы себе и представить не можете насколько выгодно сделать проект , сделать работу , и главное - распилить бюджет
можно еще сделать развязку . только проблему не решить - на Троещину нужно метро и мост , все остальное это только провокация и популизм
никому не верю
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sens
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