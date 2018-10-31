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В Україні вперше проведуть масштабне опитування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 18:37
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко.
Дивися повний текст В Україні вперше проведуть масштабне опитування держслужбовців
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Додано: Чет 01 лис, 2018 18:37
Цікаво скільки заплатять пересічні за цей "масштабний опрос"?
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