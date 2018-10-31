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В Україні вперше проведуть
масштабне опитування...

В Україні вперше проведуть масштабне опитування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 18:37

В Україні вперше проведуть масштабне опитування...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко.

Дивися повний текст В Україні вперше проведуть масштабне опитування держслужбовців.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 18:37

Цікаво скільки заплатять пересічні за цей "масштабний опрос"?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:13

  sena_2008atp написав:Цікаво скільки заплатять пересічні за цей "масштабний опрос"?

Масштабы, как всегда будут поражать воображение.
Пенс
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