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"Енергоатом" придбав запчастини до російських...
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Додано: Чет 01 лис, 2018 22:54
Пропонуємо до обговорення:
ДП "НАЕК "Енергоатом" 29 жовтня за результатами тендеру замовило компанії "Nordetanolis" (Литва) запасних частин для Рівненської АЕС на 3,03 млн євро, або 119,39 млн гривень.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 22:54
пилите гири, скоро выборы...
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