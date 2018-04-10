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"Енергоатом" придбав
запчастини до російських...

"Енергоатом" придбав запчастини до російських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:54

"Енергоатом" придбав запчастини до російських...

Пропонуємо до обговорення:
ДП "НАЕК "Енергоатом" 29 жовтня за результатами тендеру замовило компанії "Nordetanolis" (Литва) запасних частин для Рівненської АЕС на 3,03 млн євро, або 119,39 млн гривень.

Дивися повний текст \"Енергоатом\" придбав запчастини до російських генераторів РАЕС на 119 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:54

пилите гири, скоро выборы...
kentavr
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