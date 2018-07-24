У Вінниці в четвер, 1 листопада, набрали чинності нові тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів, вище попередніх на 55-73% в залежності від групи споживачів.
Дивися повний текст У Вінниці збільшилися тарифи на вивезення сміття.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:07
У Вінниці збільшилися тарифи на вивезення сміття
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Дивися повний текст У Вінниці збільшилися тарифи на вивезення сміття.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:07
Можна їх зрозуміти, люди теж хочуть з/п 500 000)
https://news.finance.ua/ua/news/-/43773 ... u-zarplatu
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