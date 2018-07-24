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У Вінниці збільшилися
тарифи на вивезення сміття

У Вінниці збільшилися тарифи на вивезення сміття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:07

У Вінниці збільшилися тарифи на вивезення сміття

Пропонуємо до обговорення:
У Вінниці в четвер, 1 листопада, набрали чинності нові тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів, вище попередніх на 55-73% в залежності від групи споживачів.

Дивися повний текст У Вінниці збільшилися тарифи на вивезення сміття.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:07

Можна їх зрозуміти, люди теж хочуть з/п 500 000)
https://news.finance.ua/ua/news/-/43773 ... u-zarplatu
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