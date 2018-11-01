В жовтні українці купили 7214 легкових автомобілів
Дивися повний текст В Україні впали продажі легкових автомобілів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:07
В Україні впали продажі легкових автомобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні впали продажі легкових автомобілів.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:15
Re: В Україні впали продажі легкових автомобілів
как могло упасть то, чего нет? снизу кто-то постучался?
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:23
Re: В Україні впали продажі легкових автомобілів
сделайте Ланос по 1 000 000 млн гривен и конечно все будут покупать
свинорыл
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:31
это потому что все на квартиры потратили
https://news.finance.ua/ru/news/-/43768 ... hi-kvartir
|