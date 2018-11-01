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В Україні впали продажі
легкових автомобілів

В Україні впали продажі легкових автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:07

В Україні впали продажі легкових автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
В жовтні українці купили 7214 легкових автомобілів

Дивися повний текст В Україні впали продажі легкових автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:07

Закон закончился и все... кто успел тот молодец)
magneet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:15

Re: В Україні впали продажі легкових автомобілів

как могло упасть то, чего нет? снизу кто-то постучался?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:23

Re: В Україні впали продажі легкових автомобілів

сделайте Ланос по 1 000 000 млн гривен и конечно все будут покупать
свинорыл
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