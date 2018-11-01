В жовтні українці купили 7214 легкових автомобілів
Дивися повний текст В Україні впали продажі легкових автомобілів.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:07
В Україні впали продажі легкових автомобілів
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Дивися повний текст В Україні впали продажі легкових автомобілів.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:15
Re: В Україні впали продажі легкових автомобілів
как могло упасть то, чего нет? снизу кто-то постучался?
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:23
Re: В Україні впали продажі легкових автомобілів
сделайте Ланос по 1 000 000 млн гривен и конечно все будут покупать
свинорыл
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:31
это потому что все на квартиры потратили
https://news.finance.ua/ru/news/-/43768 ... hi-kvartir
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:10
В это сейчас трудно поверить, но
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:17
Волгарь, да, Вы правы!
Рынок продаж новых авто сократился в 7 раз с 2009 года.
Это говорит и об экономической ситуации в стране и об уменьшении достатка украинцев в 7 раз...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:58
Статистика продаж новых авто в Украине за 2018г вырисовывается в районе 60т, у ахрессора в районе 1 млн 250т. То есть разница в 20 раз, при населении большем только в 3 раза. То есть попросту говоря один ватник может себе позволить 7 авто по сравнению с 1 авто украинца. Рассейские бомжы с боярой оказывается живут чуть лучше нашего гидного господаря. Что то тут не так...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:13
вы чего, с Луны, или с России свалились? На Украине ща 2/3 рынка завезенных тачек - это автохлам на литовско/польских номерах. Что характерно, даже у этих жуликов есть свои касты - одни в тупую катаются на 20-летних 6ляхах, снятых там сразу с регистрации, вторые - на Туарегах, RR2, X5 до 10 лет, оформленных там на какую-то временную фирму. Второй вариант среди х****** считается более "престижным" и затратным
Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:30
Неверно. В РФ только за 9 месяцев продали 1,3 млн. легковых и легких грузовых автомобилей. По итогам года будет минимум 1,75 млн. На Украине тот же показатель составит около 90 тыс. Население РФ (без гастарбайтеров) - 147 млн, Украины (наличное без ЛНДР) - 35,5 млн. (судя по вчерашнему выступлению Ю. Луценко, сказавшему, что миграционное сальдо в 18-ом уже МИНУС 600 тыс. возможно меньше), т.е. разница в 4,1 раза.
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