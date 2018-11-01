В Україні впали продажі легкових автомобілів

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priem_metalla86 написав:Волгарь, да, Вы правы! Рынок продаж новых авто сократился в 7 раз с 2009 года. Это говорит и об экономической ситуации в стране и об уменьшении достатка украинцев в 7 раз...
Вообще-то когда берете данные 2008 года, если не знаете истории, и в те годы не интересовались миром, то поинтересуйтесь. Чтобы не смешить людей своей вонючей зрадофилией, помимо того что вам плевать на то, что сделал чивокуня и россия с Украиной в 2010-2014. 2007-2008 - были пиком выдач необоснованных кредитов банками, раздуваемый рефинансами НБУ, которые так и не вернули эти банки. Клерки в банках, типа банка "Форум", выдавали неапример пожарному, за 5 тыс $ отката из выданного кредита на 25 тыс $ на октавию, при зарплате этого пожарного 3 тыс грн(300 $). Посмотрите на графики безнадежных кредитов на 2009-2012. Или вас не смущает, что на вашем же графике в понравившейся статье за 2008 год - поляки почти втрое меньше купили авто ?
locustsucol написав:на то, что сделал чивокуня и россия с Украиной в 2010-2014.
А что вам лично сделал "чивокуня" в 2010-14 г/г? Может кого-то из ваших друзей и родственников чем обидел? Мне, например, было бы грех жаловаться на те "суровые" времена. В отличие от..
Мы с тобой не знакомы, чтобы я рассказывал тебе о тебе что-то личное особенно такого рода, особенно тут, среди ботов как ты, которые не сопосбны уважать государство, о котором этот портал, не говоря об уважении к гражданам Украины. А то что сделала расия с Украиной и чивокуня - все прекрасно знают, твои язвления ко мне лично на финансовом портале не уместны. В гугл посылать не буду.
locustsucol написав:.. Мы с тобой не знакомы, чтобы я рассказывал тебе о тебе что-то личное особенно такого рода, особенно тут, среди ботов как ты, которые не сопосбны уважать государство, о котором этот портал, не говоря об уважении к гражданам Украины. А то что сделала расия с Украиной и чивокуня - все прекрасно знают, твои язвления ко мне лично на финансовом портале не уместны. В гугл посылать не буду.
Переход на "ты", обратил внимание, фирменная черта свидетелей победы "революции достоинства" - а еще пишете, что со мною не знакомы. В детстве не учили, что с незнакомыми - на "Вы"? У меня (скорее всего) такой же паспорт как и у вас, единственный, с тризубом, и живу я в самой что ни на есть столице. Так что, вы искренне полагаете, что все, мнение которых расходится с вашим, "бото/зрадофило/русофашисты"? я ни одним словом вас не оскорбил и не унизил, надеюсь - за что же такой поток злобы? в жизни что-то не складывается? день не удался?
priem_metalla86 написав:Волгарь, да, Вы правы! Рынок продаж новых авто сократился в 7 раз с 2009 года. Это говорит и об экономической ситуации в стране и об уменьшении достатка украинцев в 7 раз...
Вообще-то когда берете данные 2008 года, если не знаете истории, и в те годы не интересовались миром, то поинтересуйтесь. Чтобы не смешить людей своей вонючей зрадофилией, помимо того что вам плевать на то, что сделал чивокуня и россия с Украиной в 2010-2014. 2007-2008 - были пиком выдач необоснованных кредитов банками, раздуваемый рефинансами НБУ, которые так и не вернули эти банки. Клерки в банках, типа банка "Форум", выдавали неапример пожарному, за 5 тыс $ отката из выданного кредита на 25 тыс $ на октавию, при зарплате этого пожарного 3 тыс грн(300 $). Посмотрите на графики безнадежных кредитов на 2009-2012. Или вас не смущает, что на вашем же графике в понравившейся статье за 2008 год - поляки почти втрое меньше купили авто ?
А при действующей честной власти их посадили, наказали ? Или сейчас госбанки не кредитуют "приближенных" лиц безвозвратными кредитами, или это "чивокуня и россия" приват разворовали ?