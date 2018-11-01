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В Україні впали продажі
легкових автомобілів

В Україні впали продажі легкових автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:58

  priem_metalla86 написав:Волгарь, да, Вы правы!
Рынок продаж новых авто сократился в 7 раз с 2009 года.
Это говорит и об экономической ситуации в стране и об уменьшении достатка украинцев в 7 раз...

Вообще-то когда берете данные 2008 года, если не знаете истории, и в те годы не интересовались миром, то поинтересуйтесь. Чтобы не смешить людей своей вонючей зрадофилией, помимо того что вам плевать на то, что сделал чивокуня и россия с Украиной в 2010-2014. 2007-2008 - были пиком выдач необоснованных кредитов банками, раздуваемый рефинансами НБУ, которые так и не вернули эти банки. Клерки в банках, типа банка "Форум", выдавали неапример пожарному, за 5 тыс $ отката из выданного кредита на 25 тыс $ на октавию, при зарплате этого пожарного 3 тыс грн(300 $). Посмотрите на графики безнадежных кредитов на 2009-2012. Или вас не смущает, что на вашем же графике в понравившейся статье за 2008 год - поляки почти втрое меньше купили авто ? :mrgreen:
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:22

  sequence написав:
  locustsucol написав:на то, что сделал чивокуня и россия с Украиной в 2010-2014.
А что вам лично сделал "чивокуня" в 2010-14 г/г? Может кого-то из ваших друзей и родственников чем обидел?
Мне, например, было бы грех жаловаться на те "суровые" времена. В отличие от..

Мы с тобой не знакомы, чтобы я рассказывал тебе о тебе что-то личное особенно такого рода, особенно тут, среди ботов как ты, которые не сопосбны уважать государство, о котором этот портал, не говоря об уважении к гражданам Украины.
А то что сделала расия с Украиной и чивокуня - все прекрасно знают, твои язвления ко мне лично на финансовом портале не уместны. В гугл посылать не буду.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:53

  locustsucol написав:..
Мы с тобой не знакомы, чтобы я рассказывал тебе о тебе что-то личное особенно такого рода, особенно тут, среди ботов как ты, которые не сопосбны уважать государство, о котором этот портал, не говоря об уважении к гражданам Украины.
А то что сделала расия с Украиной и чивокуня - все прекрасно знают, твои язвления ко мне лично на финансовом портале не уместны. В гугл посылать не буду.

Переход на "ты", обратил внимание, фирменная черта свидетелей победы "революции достоинства" - а еще пишете, что со мною не знакомы. В детстве не учили, что с незнакомыми - на "Вы"? У меня (скорее всего) такой же паспорт как и у вас, единственный, с тризубом, и живу я в самой что ни на есть столице. Так что, вы искренне полагаете, что все, мнение которых расходится с вашим, "бото/зрадофило/русофашисты"?
я ни одним словом вас не оскорбил и не унизил, надеюсь - за что же такой поток злобы? в жизни что-то не складывается? день не удался?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:07

  locustsucol написав:
  priem_metalla86 написав:Волгарь, да, Вы правы!
Рынок продаж новых авто сократился в 7 раз с 2009 года.
Это говорит и об экономической ситуации в стране и об уменьшении достатка украинцев в 7 раз...

Вообще-то когда берете данные 2008 года, если не знаете истории, и в те годы не интересовались миром, то поинтересуйтесь. Чтобы не смешить людей своей вонючей зрадофилией, помимо того что вам плевать на то, что сделал чивокуня и россия с Украиной в 2010-2014. 2007-2008 - были пиком выдач необоснованных кредитов банками, раздуваемый рефинансами НБУ, которые так и не вернули эти банки. Клерки в банках, типа банка "Форум", выдавали неапример пожарному, за 5 тыс $ отката из выданного кредита на 25 тыс $ на октавию, при зарплате этого пожарного 3 тыс грн(300 $). Посмотрите на графики безнадежных кредитов на 2009-2012. Или вас не смущает, что на вашем же графике в понравившейся статье за 2008 год - поляки почти втрое меньше купили авто ? :mrgreen:

А при действующей честной власти их посадили, наказали ? Или сейчас госбанки не кредитуют "приближенных" лиц безвозвратными кредитами, или это "чивокуня и россия" приват разворовали ? :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 06:49

sequence
Нормально он ответил.
Хоть и не являюсь "свидетелем победы чего-то там", но тоже не считаю обязательным обращаться на "Вы" к определенному срезу нашего социума.
РОШЕН
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swan forever
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