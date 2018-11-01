В Україні впали продажі легкових автомобілів

Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:53

locustsucol написав: ..

Мы с тобой не знакомы, чтобы я рассказывал тебе о тебе что-то личное особенно такого рода, особенно тут, среди ботов как ты, которые не сопосбны уважать государство, о котором этот портал, не говоря об уважении к гражданам Украины.

А то что сделала расия с Украиной и чивокуня - все прекрасно знают, твои язвления ко мне лично на финансовом портале не уместны. В гугл посылать не буду. ..Мы с тобой не знакомы, чтобы я рассказывал тебе о тебе что-то личное особенно такого рода, особенно тут, среди ботов как ты, которые не сопосбны уважать государство, о котором этот портал, не говоря об уважении к гражданам Украины.А то что сделала расия с Украиной и чивокуня - все прекрасно знают, твои язвления ко мне лично на финансовом портале не уместны. В гугл посылать не буду.

Переход на "ты", обратил внимание, фирменная черта свидетелей победы "революции достоинства" - а еще пишете, что со мною не знакомы. В детстве не учили, что с незнакомыми - на "Вы"? У меня (скорее всего) такой же паспорт как и у вас, единственный, с тризубом, и живу я в самой что ни на есть столице. Так что, вы искренне полагаете, что все, мнение которых расходится с вашим, "бото/зрадофило/русофашисты"?я ни одним словом вас не оскорбил и не унизил, надеюсь - за что же такой поток злобы? в жизни что-то не складывается? день не удался?