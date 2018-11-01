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В Україні впали продажі
легкових автомобілів

В Україні впали продажі легкових автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:22

sequence
Мы с тобой не знакомы, чтобы я рассказывал тебе о тебе что-то личное особенно такого рода, особенно тут, среди ботов как ты, которые не сопосбны уважать государство, о котором этот портал, не говоря об уважении к гражданам Украины.
А то что сделала расия с Украиной и чивокуня - все прекрасно знают, твои язвления ко мне лично на финансовом портале не уместны. В гугл посылать не буду.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:07

  locustsucol написав:
  priem_metalla86 написав:Волгарь, да, Вы правы!
Рынок продаж новых авто сократился в 7 раз с 2009 года.
Это говорит и об экономической ситуации в стране и об уменьшении достатка украинцев в 7 раз...

Вообще-то когда берете данные 2008 года, если не знаете истории, и в те годы не интересовались миром, то поинтересуйтесь. Чтобы не смешить людей своей вонючей зрадофилией, помимо того что вам плевать на то, что сделал чивокуня и россия с Украиной в 2010-2014. 2007-2008 - были пиком выдач необоснованных кредитов банками, раздуваемый рефинансами НБУ, которые так и не вернули эти банки. Клерки в банках, типа банка "Форум", выдавали неапример пожарному, за 5 тыс $ отката из выданного кредита на 25 тыс $ на октавию, при зарплате этого пожарного 3 тыс грн(300 $). Посмотрите на графики безнадежных кредитов на 2009-2012. Или вас не смущает, что на вашем же графике в понравившейся статье за 2008 год - поляки почти втрое меньше купили авто ? :mrgreen:

А при действующей честной власти их посадили, наказали ? Или сейчас госбанки не кредитуют "приближенных" лиц безвозвратными кредитами, или это "чивокуня и россия" приват разворовали ? :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 06:49

sequence
Нормально он ответил.
Хоть и не являюсь "свидетелем победы чего-то там", но тоже не считаю обязательным обращаться на "Вы" к определенному срезу нашего социума.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 09:47

  locustsucol написав:2007-2008 - были пиком выдач необоснованных кредитов банками, раздуваемый рефинансами НБУ, которые так и не вернули эти банки. Клерки в банках, типа банка "Форум", выдавали неапример пожарному, за 5 тыс $ отката из выданного кредита на 25 тыс $ на октавию, при зарплате этого пожарного 3 тыс грн(300 $). Посмотрите на графики безнадежных кредитов на 2009-2012. Или вас не смущает, что на вашем же графике в понравившейся статье за 2008 год - поляки почти втрое меньше купили авто ? :mrgreen:


Что-то большая сумма отката, вы точно знаете ?
Причем деньги наличными не выдавали, а оплачивали счет за машину автосалону.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 15:46

Re: В Україні впали продажі легкових автомобілів

Бум "є-блях" триває:
В режимі тимчасового ввезення в 2016 році в Україну було ввезено 616 тисяч "є-блях". В 2017 році обсяги ввезення авто, які мали право перебувати в Україні, значно зросли і становили 753,3 тис. штук.
У січні-липні 2018 року в Україну потрапило 493,3 тисячі "євроблях". Источник: https://biz.censor.net.ua/r3078247


Якщо раніше таким чином завозили всілякі тарадайки, що не відповідали ніяким вимогам, то зараз все більше дорогих та нових тачок "економлять" на податках.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 15:54

Re: В Україні впали продажі легкових автомобілів

  Волгарь написав:В РФ только за 9 месяцев продали 1,3 млн. легковых и легких грузовых автомобилей. По итогам года будет минимум 1,75 млн. На Украине тот же показатель составит около 90 тыс. Население РФ (без гастарбайтеров) - 147 млн, Украины (наличное без ЛНДР) - 35,5 млн. (судя по вчерашнему выступлению Ю. Луценко, сказавшему, что миграционное сальдо в 18-ом уже МИНУС 600 тыс. возможно меньше), т.е. разница в 4,1 раза.

Как же россияне удивляют, тут такие эксперты по Украине, а за огромный рынок евромашин Вы забыли упомянуть. Это первое. Во вторых, в рашк городах общ. транспорт хуже развит чем в украинских, что подталкивает россиян покупать авто.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 18:44

  BIGor написав:
  Волгарь написав:В РФ только за 9 месяцев продали 1,3 млн. легковых и легких грузовых автомобилей. По итогам года будет минимум 1,75 млн. На Украине тот же показатель составит около 90 тыс. Население РФ (без гастарбайтеров) - 147 млн, Украины (наличное без ЛНДР) - 35,5 млн. (судя по вчерашнему выступлению Ю. Луценко, сказавшему, что миграционное сальдо в 18-ом уже МИНУС 600 тыс. возможно меньше), т.е. разница в 4,1 раза.

Как же россияне удивляют, тут такие эксперты по Украине, а за огромный рынок евромашин Вы забыли упомянуть. Это первое. Во вторых, в рашк городах общ. транспорт хуже развит чем в украинских, что подталкивает россиян покупать авто.

а какое отношение рынок б.у. авто имеет к рынку новых? тогда уже нужно считать и дальний восток с их рынком б.у. праворулек.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:05

  BIGor написав:
  Волгарь написав:В РФ только за 9 месяцев продали 1,3 млн. легковых и легких грузовых автомобилей. По итогам года будет минимум 1,75 млн. На Украине тот же показатель составит около 90 тыс. Население РФ (без гастарбайтеров) - 147 млн, Украины (наличное без ЛНДР) - 35,5 млн. (судя по вчерашнему выступлению Ю. Луценко, сказавшему, что миграционное сальдо в 18-ом уже МИНУС 600 тыс. возможно меньше), т.е. разница в 4,1 раза.

Как же россияне удивляют, тут такие эксперты по Украине, а за огромный рынок евромашин Вы забыли упомянуть. Это первое. Во вторых, в рашк городах общ. транспорт хуже развит чем в украинских, что подталкивает россиян покупать авто.

От последнего пахнуло до боли знакомым - СОВЕТСКИМ АГИТПРОПОМ.
Лет 40 назад в СССР была издана книжка 100 вопросов и 100 ответов об СССР.
Там различного рода пропагандистам объясняли, как отвечать на каверзные вопросы о Советском Союзе. Один из них звучал так:
- Почему в СССР в сравнении с США мало личных автомобилей?
Ответ до боли напоминал Вашу аргументацию:
- Потому что в СССР хорошо развит общественный транспорт, а в США плохо, поэтому американцы ВЫНУЖДЕНЫ покупать автомобили
При этом и Вы и Ваши предшественники упускают из виду как минимум 2 важных обстоятельства:
- Для того, чтобы машины покупали, их нужно как минимум производить.
- Автомобиль - товар длительного пользования, на з/п за месяц его не купишь, т.е. у покупателей ДОЛЖНЫ быть деньги.
Ситуация с производством машин ан Украине выглядит следующим образом
Motor vehicle production in Ukraine (units)
2018 Jan.-Aug.
5 094
http://ukrautoprom.com.ua/wp-content/up ... %D0%B8.pdf
Т.е. за 8 месяцев на Украине произведено меньше машин, чем в РФ за... ДЕНЬ. Но ведь так было не всегда.
А количество выпущенных тогда в Запорожье машин сегодня вызывает ностальгию и удивление – в 2006 году на ЗАЗе произвели 193 тысячи автомобилей, в 2007-м — 282 (!) тысячи, а в последнем «благополучном» перед кризисом 2008 году на предприятии было собрано 258 тысяч новых машин под марками ЗАЗ, ВАЗ, Opel, Chery и Chevrolet. То есть, всего один завод выпускал в несколько раз больше, чем сегодня покупают в Украине новых автомобилей всех марок вместе взятых. А украинское государство в тот период даже входило в ТОП-20 самых «автомобилестроительных» стран мира, выпуская ежегодно до 400 000 (!) новых автомобилей.

https://www.kolesa.ru/article/zhizn-pos ... j-avtoprom
Волгарь
 
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