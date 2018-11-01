В Україні впали продажі легкових автомобілів

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sequence Мы с тобой не знакомы, чтобы я рассказывал тебе о тебе что-то личное особенно такого рода, особенно тут, среди ботов как ты, которые не сопосбны уважать государство, о котором этот портал, не говоря об уважении к гражданам Украины. А то что сделала расия с Украиной и чивокуня - все прекрасно знают, твои язвления ко мне лично на финансовом портале не уместны. В гугл посылать не буду.
priem_metalla86 написав:Волгарь, да, Вы правы! Рынок продаж новых авто сократился в 7 раз с 2009 года. Это говорит и об экономической ситуации в стране и об уменьшении достатка украинцев в 7 раз...
Вообще-то когда берете данные 2008 года, если не знаете истории, и в те годы не интересовались миром, то поинтересуйтесь. Чтобы не смешить людей своей вонючей зрадофилией, помимо того что вам плевать на то, что сделал чивокуня и россия с Украиной в 2010-2014. 2007-2008 - были пиком выдач необоснованных кредитов банками, раздуваемый рефинансами НБУ, которые так и не вернули эти банки. Клерки в банках, типа банка "Форум", выдавали неапример пожарному, за 5 тыс $ отката из выданного кредита на 25 тыс $ на октавию, при зарплате этого пожарного 3 тыс грн(300 $). Посмотрите на графики безнадежных кредитов на 2009-2012. Или вас не смущает, что на вашем же графике в понравившейся статье за 2008 год - поляки почти втрое меньше купили авто ?
А при действующей честной власти их посадили, наказали ? Или сейчас госбанки не кредитуют "приближенных" лиц безвозвратными кредитами, или это "чивокуня и россия" приват разворовали ?
locustsucol написав:2007-2008 - были пиком выдач необоснованных кредитов банками, раздуваемый рефинансами НБУ, которые так и не вернули эти банки. Клерки в банках, типа банка "Форум", выдавали неапример пожарному, за 5 тыс $ отката из выданного кредита на 25 тыс $ на октавию, при зарплате этого пожарного 3 тыс грн(300 $). Посмотрите на графики безнадежных кредитов на 2009-2012. Или вас не смущает, что на вашем же графике в понравившейся статье за 2008 год - поляки почти втрое меньше купили авто ?
Что-то большая сумма отката, вы точно знаете ? Причем деньги наличными не выдавали, а оплачивали счет за машину автосалону.
В режимі тимчасового ввезення в 2016 році в Україну було ввезено 616 тисяч "є-блях". В 2017 році обсяги ввезення авто, які мали право перебувати в Україні, значно зросли і становили 753,3 тис. штук. У січні-липні 2018 року в Україну потрапило 493,3 тисячі "євроблях". Источник: https://biz.censor.net.ua/r3078247
Якщо раніше таким чином завозили всілякі тарадайки, що не відповідали ніяким вимогам, то зараз все більше дорогих та нових тачок "економлять" на податках.
Волгарь написав:В РФ только за 9 месяцев продали 1,3 млн. легковых и легких грузовых автомобилей. По итогам года будет минимум 1,75 млн. На Украине тот же показатель составит около 90 тыс. Население РФ (без гастарбайтеров) - 147 млн, Украины (наличное без ЛНДР) - 35,5 млн. (судя по вчерашнему выступлению Ю. Луценко, сказавшему, что миграционное сальдо в 18-ом уже МИНУС 600 тыс. возможно меньше), т.е. разница в 4,1 раза.
Как же россияне удивляют, тут такие эксперты по Украине, а за огромный рынок евромашин Вы забыли упомянуть. Это первое. Во вторых, в рашк городах общ. транспорт хуже развит чем в украинских, что подталкивает россиян покупать авто.
Волгарь написав:В РФ только за 9 месяцев продали 1,3 млн. легковых и легких грузовых автомобилей. По итогам года будет минимум 1,75 млн. На Украине тот же показатель составит около 90 тыс. Население РФ (без гастарбайтеров) - 147 млн, Украины (наличное без ЛНДР) - 35,5 млн. (судя по вчерашнему выступлению Ю. Луценко, сказавшему, что миграционное сальдо в 18-ом уже МИНУС 600 тыс. возможно меньше), т.е. разница в 4,1 раза.
Как же россияне удивляют, тут такие эксперты по Украине, а за огромный рынок евромашин Вы забыли упомянуть. Это первое. Во вторых, в рашк городах общ. транспорт хуже развит чем в украинских, что подталкивает россиян покупать авто.
а какое отношение рынок б.у. авто имеет к рынку новых? тогда уже нужно считать и дальний восток с их рынком б.у. праворулек.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Волгарь написав:В РФ только за 9 месяцев продали 1,3 млн. легковых и легких грузовых автомобилей. По итогам года будет минимум 1,75 млн. На Украине тот же показатель составит около 90 тыс. Население РФ (без гастарбайтеров) - 147 млн, Украины (наличное без ЛНДР) - 35,5 млн. (судя по вчерашнему выступлению Ю. Луценко, сказавшему, что миграционное сальдо в 18-ом уже МИНУС 600 тыс. возможно меньше), т.е. разница в 4,1 раза.
Как же россияне удивляют, тут такие эксперты по Украине, а за огромный рынок евромашин Вы забыли упомянуть. Это первое. Во вторых, в рашк городах общ. транспорт хуже развит чем в украинских, что подталкивает россиян покупать авто.
От последнего пахнуло до боли знакомым - СОВЕТСКИМ АГИТПРОПОМ. Лет 40 назад в СССР была издана книжка 100 вопросов и 100 ответов об СССР. Там различного рода пропагандистам объясняли, как отвечать на каверзные вопросы о Советском Союзе. Один из них звучал так: - Почему в СССР в сравнении с США мало личных автомобилей? Ответ до боли напоминал Вашу аргументацию: - Потому что в СССР хорошо развит общественный транспорт, а в США плохо, поэтому американцы ВЫНУЖДЕНЫ покупать автомобили При этом и Вы и Ваши предшественники упускают из виду как минимум 2 важных обстоятельства: - Для того, чтобы машины покупали, их нужно как минимум производить. - Автомобиль - товар длительного пользования, на з/п за месяц его не купишь, т.е. у покупателей ДОЛЖНЫ быть деньги. Ситуация с производством машин ан Украине выглядит следующим образом Motor vehicle production in Ukraine (units) 2018 Jan.-Aug. 5 094 http://ukrautoprom.com.ua/wp-content/up ... %D0%B8.pdf Т.е. за 8 месяцев на Украине произведено меньше машин, чем в РФ за... ДЕНЬ. Но ведь так было не всегда.
А количество выпущенных тогда в Запорожье машин сегодня вызывает ностальгию и удивление – в 2006 году на ЗАЗе произвели 193 тысячи автомобилей, в 2007-м — 282 (!) тысячи, а в последнем «благополучном» перед кризисом 2008 году на предприятии было собрано 258 тысяч новых машин под марками ЗАЗ, ВАЗ, Opel, Chery и Chevrolet. То есть, всего один завод выпускал в несколько раз больше, чем сегодня покупают в Украине новых автомобилей всех марок вместе взятых. А украинское государство в тот период даже входило в ТОП-20 самых «автомобилестроительных» стран мира, выпуская ежегодно до 400 000 (!) новых автомобилей.