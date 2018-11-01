В Україні впали продажі легкових автомобілів

Додано: Вів 06 лис, 2018 11:05

BIGor написав: Волгарь написав: В РФ только за 9 месяцев продали 1,3 млн. легковых и легких грузовых автомобилей. По итогам года будет минимум 1,75 млн. На Украине тот же показатель составит около 90 тыс. Население РФ (без гастарбайтеров) - 147 млн, Украины (наличное без ЛНДР) - 35,5 млн. (судя по вчерашнему выступлению Ю. Луценко, сказавшему, что миграционное сальдо в 18-ом уже МИНУС 600 тыс. возможно меньше), т.е. разница в 4,1 раза. В РФ только за 9 месяцев продали 1,3 млн. легковых и легких грузовых автомобилей. По итогам года будет минимум 1,75 млн. На Украине тот же показатель составит около 90 тыс. Население РФ (без гастарбайтеров) - 147 млн, Украины (наличное без ЛНДР) - 35,5 млн. (судя по вчерашнему выступлению Ю. Луценко, сказавшему, что миграционное сальдо в 18-ом уже МИНУС 600 тыс. возможно меньше), т.е. разница в 4,1 раза.

Как же россияне удивляют, тут такие эксперты по Украине, а за огромный рынок евромашин Вы забыли упомянуть. Это первое. Во вторых, в рашк городах общ. транспорт хуже развит чем в украинских, что подталкивает россиян покупать авто . Как же россияне удивляют, тут такие эксперты по Украине, а за огромный рынок евромашин Вы забыли упомянуть. Это первое.

пропагандистам

- Почему в СССР в сравнении с США мало личных автомобилей?

- Потому что в СССР хорошо развит общественный транспорт, а в США плохо, поэтому американцы ВЫНУЖДЕНЫ покупать автомобили

Motor vehicle production in Ukraine (units)

2018 Jan.-Aug.

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А количество выпущенных тогда в Запорожье машин сегодня вызывает ностальгию и удивление – в 2006 году на ЗАЗе произвели 193 тысячи автомобилей, в 2007-м — 282 (!) тысячи, а в последнем «благополучном» перед кризисом 2008 году на предприятии было собрано 258 тысяч новых машин под марками ЗАЗ, ВАЗ, Opel, Chery и Chevrolet. То есть, всего один завод выпускал в несколько раз больше, чем сегодня покупают в Украине новых автомобилей всех марок вместе взятых. А украинское государство в тот период даже входило в ТОП-20 самых «автомобилестроительных» стран мира, выпуская ежегодно до 400 000 (!) новых автомобилей .

От последнего пахнуло до боли знакомым - СОВЕТСКИМ АГИТПРОПОМ.Лет 40 назад в СССР была издана книжка 100 вопросов и 100 ответов об СССР.Там различного родаобъясняли, как отвечать на каверзные вопросы о Советском Союзе. Один из них звучал так:Ответ до боли напоминал Вашу аргументацию:При этом и Вы и Ваши предшественники упускают из виду как минимум 2 важных обстоятельства:- Для того, чтобы машины покупали, их нужно как минимум производить.- Автомобиль - товар длительного пользования, на з/п за месяц его не купишь, т.е. у покупателей ДОЛЖНЫ быть деньги.Ситуация с производством машин ан Украине выглядит следующим образомТ.е. за 8 месяцев на Украине произведено меньше машин, чем в РФ за... ДЕНЬ. Но ведь так было не всегда.