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Меркель: Україна повинна залишитися важливою транзитною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:18
Пропонуємо до обговорення:
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що розглядає проект «Північний потік-2» не так критично, як Київ, і виступає за збереження транзиту газу по території України після 2019 року.
Дивися повний текст Меркель: Україна повинна залишитися важливою транзитною країною
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:18
"должна остаться транзитной страной" - звучит как приговор
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