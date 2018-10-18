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Максим Пархоменко: зарплати
до «польського рівня». Про...

Максим Пархоменко: зарплати до «польського рівня». Про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:20

Максим Пархоменко: зарплати до «польського рівня». Про...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно міністр соціальної політики зазначив, що ми можемо протягом чотирьох років вийти на рівень середньої зарплати в 19 тис.

Дивися повний текст Максим Пархоменко: зарплати до «польського рівня». Про що говорять цифри.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:21

на удивление честная и полезная статья :) хотя и так все здравомыслящие это знают
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:13

Finance.ua,вы меня приятно удивляете!
Наконец капля правды в море пропагандистских фантазий!
Так держать!
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:46

Re: Максим Пархоменко: зарплати до «польського рівня». Про..

Интересно, а аналитики учитывают, что при росте зарплат будет падать курс гривны?
Gastarbaiter
 
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