Нещодавно міністр соціальної політики зазначив, що ми можемо протягом чотирьох років вийти на рівень середньої зарплати в 19 тис.
Дивися повний текст Максим Пархоменко: зарплати до «польського рівня». Про що говорять цифри.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:20
Максим Пархоменко: зарплати до «польського рівня». Про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максим Пархоменко: зарплати до «польського рівня». Про що говорять цифри.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:21
на удивление честная и полезная статья :) хотя и так все здравомыслящие это знают
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:13
Finance.ua,вы меня приятно удивляете!
Наконец капля правды в море пропагандистских фантазий!
Так держать!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:46
Re: Максим Пархоменко: зарплати до «польського рівня». Про..
Интересно, а аналитики учитывают, что при росте зарплат будет падать курс гривны?
Додано: Вів 06 лис, 2018 01:08
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|