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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 14 січ, 2022 15:40
Re: Канал портала в Telegram!
Очень полезно) спасибо)
Додано: Нед 06 бер, 2022 04:19
Доброй ночи
Подскажите больной вопрос этого времени.
Война. Закончился депо валютный, снять не реально валютой долл.
Вариант кроме как снять гривной по курсу знаю.
Валюта пока не нужна. Боюсь что банк лопнет. Там больше фонда.
Спасибо
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