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Канал портала в Telegram!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 15:40

Re: Канал портала в Telegram!

Очень полезно) спасибо)
coopermeliss
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:10

  Ірина_ написав:Друзі! :)
Стартував канал Finance.ua у Telegram.
Маємо категоричний намір надавати користувачам каналу актуальну і корисну для гаманця інформацію.
Долучайтеся до каналу https://t.me/Finance_ukr
Отримуйте більше! :wink:

The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 11 months. If it remains inactive in the next 19 days, that account will self-destruct and this channel may no longer have an owner.

Не прозевайте
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 19:26

mustbe взяли до уваги!
Дякую!
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 01:47

Ірина_ супер
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:34

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:39

За Телегою майбутнє! Підписався)
hellenoctb
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 16:01

Re: Канал портала в Telegram!

Почему нет раздела про крипту? Сейчас банковские депозиты крайне неактуальны - зато имеет смысла вкладывать в крипту!

Я как начались ограничение валютные с начала войны - переключился на крипту - это был единственный выгодный способ сохранить сбережения в гривне - просто купить крипту.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:09

  vpchelko написав:Почему нет раздела про крипту? Сейчас банковские депозиты крайне неактуальны - зато имеет смысла вкладывать в крипту!

Я как начались ограничение валютные с начала войны - переключился на крипту - это был единственный выгодный способ сохранить сбережения в гривне - просто купить крипту.

Добрий день, шановний vpchelko.
На нашому порталі розділ про криптовалюти планується!
Вже ведуться роботи в цьому напрямку.
Рекомендуємо Вам розглянути інформацію
Криптовалюта
Інвестування у криптовалюти
Якщо виникнуть запитання щодо курсу - звертайтеся
Служби турботи Академії
Також нагадую про гілку на форумі
Криптовалюта, ринок криптовалют.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:21

Не знаю, в правильную ли ветку пишу. Рассмотрите пожалуйста возможность открытия форумов (отдельных тем форумов) finance.ua в телеграме, вместо сайта. Там поддерживаются все те же возможности, что и на сайте (ответы, цитирование, оценки), но удобство получше, в отличие от сайта.
Maximilian84
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:44

  Maximilian84 написав:Не знаю, в правильную ли ветку пишу. Рассмотрите пожалуйста возможность открытия форумов (отдельных тем форумов) finance.ua в телеграме, вместо сайта. Там поддерживаются все те же возможности, что и на сайте (ответы, цитирование, оценки), но удобство получше, в отличие от сайта.
хоули щшит...
:shock: :evil: :oops: :twisted:
flysoulfly
 
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