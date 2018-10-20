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Як Україна і Білорусь
планують співпрацювати в...

Як Україна і Білорусь планують співпрацювати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:29

Як Україна і Білорусь планують співпрацювати в...

Пропонуємо до обговорення:
Контракти з українськими партнерами уклали Мінський тракторний завод, Білоруський автомобільний завод, Мінський моторний завод "Могильовліфтмаш" та інші підприємства. Були підписані також дилерські договори.

Дивися повний текст Як Україна і Білорусь планують співпрацювати в машинобудуванні.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:30

я все понял. а мы что им продаем, кроме кетчупа "чумак"?
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