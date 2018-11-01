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Як Україна і Білорусь планують співпрацювати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:29
Пропонуємо до обговорення:
Контракти з українськими партнерами уклали Мінський тракторний завод, Білоруський автомобільний завод, Мінський моторний завод "Могильовліфтмаш" та інші підприємства. Були підписані також дилерські договори.
Дивися повний текст Як Україна і Білорусь планують співпрацювати в машинобудуванні
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R2
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:30
я все понял. а мы что им продаем, кроме кетчупа "чумак"?
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sequence
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:45
sequence написав:
я все понял. а мы что им продаем, кроме кетчупа "чумак"?
Зачем ты сюда заходишь неумело пытаясь язвить в сторонй Украины и нас, украинцев?
Ты беларус, расиянин?
Да, овощи мы туда поставляем, кстати, тот же картофель - они у нас его очень много покупают. Как не удивительно - и молочку. Растительные масла. Помимо пищевой продукции - вертолётные двигатели, различную механику для их белазов и автобусов, турбины для генераторов, различную кабельную продукцию, полимеры, котлы, мебель, фармацевтику и т.п. В гугле можешь найти все.
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locustsucol
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:03
locustsucol написав: sequence написав:
я все понял. а мы что им продаем, кроме кетчупа "чумак"?
Зачем ты сюда заходишь неумело пытаясь язвить в сторонй Украины и нас, украинцев?
Ты беларус, расиянин?
Да, овощи мы туда поставляем, кстати, тот же картофель - они у нас его очень много покупают. Как не удивительно - и молочку. Растительные масла. Помимо пищевой продукции - вертолётные двигатели, различную механику для их белазов и автобусов, турбины для генераторов, различную кабельную продукцию, полимеры, котлы, мебель, фармацевтику и т.п. В гугле можешь найти все.
как все запущено - вежливость не ваш конек, аднака. Вы сдерживайтесь, в жизни пригодится. Если любите гугл, можно без проблем найти разницу во внешнеторговом балансе (думаю, НБУ публикует или Минфин)- да, несмотря на то, что через Белку в Россию едут вертолетные двигатели и турбины, все равно общее торговое сальдо отрицательно (раза в 3) в пользу Беларуси. И это не смотря на то, что у них населения раза в 3,5 меньше. Я могу по таможенной базе точно просмотреть, если вам любопытно и вывалить таблицу в Икселе, минут так за 10.
Мне вот что любопытно - до 12 года Украина туда экспортировала лесопродукты (МДФ, ДСП, фанера), теперь все идет в обратном направлении
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sequence
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