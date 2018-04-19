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monobank змінює ставки
по депозиту "Спортивний"

monobank змінює ставки по депозиту "Спортивний"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:31

monobank змінює ставки по депозиту "Спортивний"

Пропонуємо до обговорення:
Три рази за строк депозиту допускається не виконати щоденну активність, не зменшивши при цьому процентну ставку.

Дивися повний текст monobank змінює ставки по депозиту \"Спортивний\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:31

видно нахапав депо під 21%, хоча, за словами Дубілета-молодшого, таких депо-спортсменів було 1.600, не думаю, що всі вони принесли по 200 тис.грн., а 17% без спорту й інші банки дають :)
— Сколько людей пользуются спортивным депозитом?
— Спортивный депозит оформили 1 600 клиентов.


https://www.epravda.com.ua/publications ... 30/642029/

особисте враження: завели собачку (прогулянки ранкові і вечірні), на роботу і з роботи ходжу пішки, програма iCare Крокомір нараховує за добу набагато більше 10.000 кроків, вирішив з листопада оформити спортивний під 21%, заходжу в депопрограми від монобанку, а з 21 стало 17, подумав, що програма монобанку отримала дані про мої "походеньки" з крокоміру та й вирішила, що не має змісту платити мені 21% річних - точно виконаю програму 10.000 кроків, тому запропонувала - 17% :)
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:37

та ні, моно-бандити вирішили усій країні врізати %% на спорт
подивіться офсайт

https://www.monobank.ua/deposit?lang=uk

http://prntscr.com/ldhrky


давайте зробіть депозит курящій чи алконаркотичний? :)

21% в день
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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