Три рази за строк депозиту допускається не виконати щоденну активність, не зменшивши при цьому процентну ставку.
Дивися повний текст monobank змінює ставки по депозиту \"Спортивний\".
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:31
monobank змінює ставки по депозиту "Спортивний"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст monobank змінює ставки по депозиту \"Спортивний\".
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:31
видно нахапав депо під 21%, хоча, за словами Дубілета-молодшого, таких депо-спортсменів було 1.600, не думаю, що всі вони принесли по 200 тис.грн., а 17% без спорту й інші банки дають :)
особисте враження: завели собачку (прогулянки ранкові і вечірні), на роботу і з роботи ходжу пішки, програма iCare Крокомір нараховує за добу набагато більше 10.000 кроків, вирішив з листопада оформити спортивний під 21%, заходжу в депопрограми від монобанку, а з 21 стало 17, подумав, що програма монобанку отримала дані про мої "походеньки" з крокоміру та й вирішила, що не має змісту платити мені 21% річних - точно виконаю програму 10.000 кроків, тому запропонувала - 17% :)
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:37
та ні, моно-бандити вирішили усій країні врізати %% на спорт
подивіться офсайт
давайте зробіть депозит курящій чи алконаркотичний?
21% в день
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:03
Депозит Спортивный был только в Дельта банке, когда каждый день люди за соточкой
бегали.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:22
Re: monobank змінює ставки по депозиту
спорт спортом, но при чем здесь Потенте?! Она там вовсе не спортивно по Берлину бегала... с грязными крашеными волосами...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:34
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