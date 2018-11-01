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Коломойський вважає, що
Порошенко викреслив його з...

Коломойський вважає, що Порошенко викреслив його з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:38

Коломойський вважає, що Порошенко викреслив його з...

Пропонуємо до обговорення:
Так він пояснив відсутність свого імені в санаційному списку.

Дивися повний текст Коломойський вважає, що Порошенко викреслив його з санкцій РФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:38

Беня, вернись в Украину, не будь ссыкуном
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:43

если бы список редактировал лично Порох, он бы столько ошибок в ФИО не допустил бы. Беня превращается в смешного клоуна, хотя может ему речи Зеленский пишет - тогда не удивительно
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:14

  olexiy_ogryzko написав:Беня, вернись в Украину, не будь ссыкуном

Не переживайте. Вернется.
Он долги не любит отдавать, а тут его самого почистили.
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