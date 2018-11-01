Так він пояснив відсутність свого імені в санаційному списку.
Дивися повний текст Коломойський вважає, що Порошенко викреслив його з санкцій РФ.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:38
Коломойський вважає, що Порошенко викреслив його з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойський вважає, що Порошенко викреслив його з санкцій РФ.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:43
если бы список редактировал лично Порох, он бы столько ошибок в ФИО не допустил бы. Беня превращается в смешного клоуна, хотя может ему речи Зеленский пишет - тогда не удивительно
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:14
Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:34
А чего тогда этот "враг путина" в интервью на канале DW практически заочно просил прощения у врага?
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:55
Все просто - Дерипаска друг Бени. Именно Дерипаска на днях добился отмены приватизации бывших дочек "Привата" на расии. Эти банки и раньше работали на расии под покровительством Дерипаски. Коломойский понял, что в Украине все им награбленное будут дальше отсуживать назад в бюджет Украины, и снять арест по всему миру с его имущества у него не выйдет. Он выбрал оставшийся выход - обитать на росии. И возвращение ему от сбербанка и втб его российских банков - факт "присяги" его раше.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:44
1) Коломойский обитает в Израиле, а не в России где с 2014г не был
2) Назовите "дочки" Приватбанка в России.
Кроме ЗАО МКБ «Москомприватбанк» отошедшего еще в апреле 2014г к Бинбанку я таких не знаю
В игноре Kart, Sommer
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