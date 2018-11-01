|
|
|
Коломойський вважає, що Порошенко викреслив його з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:38
Пропонуємо до обговорення:
Так він пояснив відсутність свого імені в санаційному списку.
Дивися повний текст Коломойський вважає, що Порошенко викреслив його з санкцій РФ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85393
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:38
Беня, вернись в Украину, не будь ссыкуном
-
olexiy_ogryzko
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:43
если бы список редактировал лично Порох, он бы столько ошибок в ФИО не допустил бы. Беня превращается в смешного клоуна, хотя может ему речи Зеленский пишет - тогда не удивительно
-
redmax11
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:14
olexiy_ogryzko написав:
Беня, вернись в Украину, не будь ссыкуном
Не переживайте. Вернется.
Он долги не любит отдавать, а тут его самого почистили.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1448
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:34
А чего тогда этот "враг путина" в интервью на канале DW практически заочно просил прощения у врага?
-
nitra
-
-
- Повідомлень: 877
- З нами з: 11.01.13
- Подякував: 471 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:55
Все просто - Дерипаска друг Бени. Именно Дерипаска на днях добился отмены приватизации бывших дочек "Привата" на расии. Эти банки и раньше работали на расии под покровительством Дерипаски. Коломойский понял, что в Украине все им награбленное будут дальше отсуживать назад в бюджет Украины, и снять арест по всему миру с его имущества у него не выйдет. Он выбрал оставшийся выход - обитать на росии. И возвращение ему от сбербанка и втб его российских банков - факт "присяги" его раше.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 976
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 530 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:44
locustsucol написав:
Все просто - Дерипаска друг Бени. Именно Дерипаска на днях добился отмены приватизации бывших дочек "Привата" на расии. Эти банки и раньше работали на расии под покровительством Дерипаски. Коломойский понял, что в Украине все им награбленное будут дальше отсуживать назад в бюджет Украины, и снять арест по всему миру с его имущества у него не выйдет. Он выбрал оставшийся выход - обитать на росии. И возвращение ему от сбербанка и втб его российских банков - факт "присяги" его раше.
1) Коломойский обитает в Израиле, а не в России где с 2014г не был
2) Назовите "дочки" Приватбанка в России.
Кроме ЗАО МКБ «Москомприватбанк» отошедшего еще в апреле 2014г к Бинбанку я таких не знаю
В игноре Kart, Sommer
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:19
locustsucol написав:
Все просто - Дерипаска друг Бени. Именно Дерипаска на днях добился отмены приватизации бывших дочек "Привата" на расии. Эти банки и раньше работали на расии под покровительством Дерипаски. Коломойский понял, что в Украине все им награбленное будут дальше отсуживать назад в бюджет Украины, и снять арест по всему миру с его имущества у него не выйдет. Он выбрал оставшийся выход - обитать на росии. И возвращение ему от сбербанка и втб его российских банков - факт "присяги" его раше.
Следующий раз прочтите свой бред медленно и вдумчиво перед тем, как будете размещать его из цитатника. Сейчас просто уже поздно.
-
Пенс
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 04.09.15
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:17
Пенс написав:
Следующий раз прочтите свой бред медленно и вдумчиво перед тем, как будете размещать его из цитатника. Сейчас просто уже поздно.
Ему некогда читать - нужно во всех темах отметиться чтобы нынешнюю власть отбелить любой ценой попутно облив грязью тех, кто с этим не соогласен
В игноре Kart, Sommer
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:21
shapo написав: Пенс написав:
Следующий раз прочтите свой бред медленно и вдумчиво перед тем, как будете размещать его из цитатника. Сейчас просто уже поздно.
Ему некогда читать - нужно во всех темах отметиться чтобы нынешнюю власть отбелить любой ценой попутно облив грязью тех, кто с этим не соогласен
Ничего время вылечит.
-
Пенс
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 04.09.15
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|106
|4195
|
|
|7
|166
|
|
|2
|69
|
Чет 01 лис, 2018 09:46
sal
|