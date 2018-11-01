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Коломойський вважає, що Порошенко викреслив його з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лис, 2018 01:11
shapo написав:
Ему некогда читать - нужно во всех темах отметитьс
Работа такая что поделаешь))
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Додано: Суб 03 лис, 2018 08:34
Беня Уйльку к власти приведёт и вернется. Не завидую я порохоложцам.
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tyson20072007
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Додано: Суб 03 лис, 2018 10:28
tyson20072007 написав:
Беня Уйльку к власти приведёт и вернется. Не завидую я порохоложцам.
Бабка уже не та. Не проходная.
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Ratatui
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