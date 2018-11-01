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Коломойський вважає, що
Порошенко викреслив його з...

Коломойський вважає, що Порошенко викреслив його з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 01:11

Re: Коломойський вважає, що Порошенко викреслив його з...

  shapo написав:Ему некогда читать - нужно во всех темах отметитьс

Работа такая что поделаешь))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 08:34

Беня Уйльку к власти приведёт и вернется. Не завидую я порохоложцам.
tyson20072007
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 10:28

  tyson20072007 написав:Беня Уйльку к власти приведёт и вернется. Не завидую я порохоложцам.


Бабка уже не та. Не проходная.
Ratatui
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