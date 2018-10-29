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НБУ змінив прогнози щодо міжнародних резервів на кінець...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:11
Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку очікують, що в 2018 році міжнародні резерви зростуть до 19,2 млрд дол. США.
Дивися повний текст НБУ змінив прогнози щодо міжнародних резервів на кінець 2018 року
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