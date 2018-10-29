RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ змінив прогнози щодо
міжнародних резервів на кінець...

НБУ змінив прогнози щодо міжнародних резервів на кінець...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:11

НБУ змінив прогнози щодо міжнародних резервів на кінець...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку очікують, що в 2018 році міжнародні резерви зростуть до 19,2 млрд дол. США.

Дивися повний текст НБУ змінив прогнози щодо міжнародних резервів на кінець 2018 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85382
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex, sal і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вводиться обмеження щодо швидкості на дорогах (список...
R2 » Чет 01 лис, 2018 11:12
2 72
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 17:01
jeugen
Приватбанк змінив збиток на багатомільярдний прибуток 1, 2
R2 » Сер 31 жов, 2018 14:42
15 549
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 15:57
sal
Гройсман відповів на ультиматум Укрпошти щодо доставки... 1, 2, 3
R2 » Пон 29 жов, 2018 13:04
21 1363
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 00:31
lite

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9889)
02.11.2018 13:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.