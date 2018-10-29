У Національному банку очікують, що в 2018 році міжнародні резерви зростуть до 19,2 млрд дол. США.
Дивися повний текст НБУ змінив прогнози щодо міжнародних резервів на кінець 2018 року.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:11
НБУ змінив прогнози щодо міжнародних резервів на кінець...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ змінив прогнози щодо міжнародних резервів на кінець 2018 року.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:11
Если статья про изменение - то вроде бы логично давать цифры до изменения и после. А то непонятно, ни на сколько, ни даже в какую сторону.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:47
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