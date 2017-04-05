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НБУ змінив прогнози щодо
міжнародних резервів на кінець...

НБУ змінив прогнози щодо міжнародних резервів на кінець...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:11

НБУ змінив прогнози щодо міжнародних резервів на кінець...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку очікують, що в 2018 році міжнародні резерви зростуть до 19,2 млрд дол. США.

Дивися повний текст НБУ змінив прогнози щодо міжнародних резервів на кінець 2018 року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:11

Если статья про изменение - то вроде бы логично давать цифры до изменения и после. А то непонятно, ни на сколько, ни даже в какую сторону.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:47

  сова написав:Сколько в резервах заемного капитала??? И под какой процент??? И сколько в год с этой суммы мы платим??? И на фига?

Неплохо было бы тон поменять, чтобы тебе кто-то ответил, раз проблемы с запросом в гугле и общим уровнем развития.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:56

НБУ готов поставить 1.000.000 долл на свой прогноз ? :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 02:14

  Skypups написав:Если статья про изменение - то вроде бы логично давать цифры до изменения и после. А то непонятно, ни на сколько, ни даже в какую сторону.

В сторону уменьшения естественно

05.04.2017
на кінець 2018 року резерви зростуть приблизно до 26 млрд. дол. США.


Вот здесь детально как нбу губу раскатывал

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=46564657
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