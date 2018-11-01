У Нацбанку очікують зниження інтенсивності трудової міграції з України в Польщу.
Дивися повний текст НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до Польщі.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:02
НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до Польщі.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:02
Ездить будут меньше. Это правда. Денег нет. Так значит будут пешком ходить.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:04
Порадовал оптимизм - "лишь на 20%"
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:16
Re: НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до
Да да. Поляки чухаются что украинцы из Польши на работу чухнули в Чехии и тд. Так что лапшу вешать не надо.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:22
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