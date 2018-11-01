RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ пояснив, чому українці рідше
їздитимуть на роботу до...

НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:02

НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до...

Пропонуємо до обговорення:
У Нацбанку очікують зниження інтенсивності трудової міграції з України в Польщу.

Дивися повний текст НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до Польщі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85384
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:02

Ездить будут меньше. Это правда. Денег нет. Так значит будут пешком ходить.
Molchyn
 
Повідомлень: 332
З нами з: 01.02.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:04

количество выданных разрешений на работу в Польше за первое полугодие 2018 увеличилось лишь на 20%
Порадовал оптимизм - "лишь на 20%" :mrgreen:
Molchyn
 
Повідомлень: 332
З нами з: 01.02.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:16

Re: НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до

Да да. Поляки чухаются что украинцы из Польши на работу чухнули в Чехии и тд. Так что лапшу вешать не надо.
p_a_l
 
Повідомлень: 1447
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:22

  p_a_l написав:Да да. Поляки чухаются что украинцы из Польши на работу чухнули в Чехии и тд. Так что лапшу вешать не надо.

немного не так
Поляки бесятся, что гастеры перемещаются в те же страны, где и поляки не против працувать, еще и демпингуют
sequence
 
Повідомлень: 1457
З нами з: 29.12.15
Подякував: 121 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:39

Вот Германия присоединится и прощавай Польша!
сова
 
Повідомлень: 513
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку... 1, 2, 3
R2 » Чет 01 лис, 2018 12:28
22 1067
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 14:06
galex
Рева пояснив, чому надання субсидій ефективніше, ніж...
R2 » Сер 31 жов, 2018 19:53
2 95
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 21:06
shapo
Кличко пояснив, як працюватиме електронний квиток 1, 2
R2 » Сер 31 жов, 2018 13:48
11 482
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 20:07
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9895)
02.11.2018 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.