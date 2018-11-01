У Нацбанку очікують зниження інтенсивності трудової міграції з України в Польщу.
Дивися повний текст НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до Польщі.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:02
НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до Польщі.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:02
Ездить будут меньше. Это правда. Денег нет. Так значит будут пешком ходить.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:04
Порадовал оптимизм - "лишь на 20%"
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:16
Re: НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до
Да да. Поляки чухаются что украинцы из Польши на работу чухнули в Чехии и тд. Так что лапшу вешать не надо.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:22
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:05
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:05
Главная задача нацбанка стабильнось нацвалюты... если бы нацбанк выполнял свою главную задачу то не было бы обвала грн и не было бы массового исхода людей из страны... нац банк валит грн. и дает странные несвойственные ему объяснения... отвлекает внимание от того что он не просто не выполняет свою главную задачу а наоборот сам валит по указанию пэдра грн..
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:53
украинцы просто переедут жить в Польшу, Чехию, Италию, и только поэтому станут меньше ездить в Польшу, а не по той причине, которая указана в статье.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:02
Причина обвала гривны - резкий перекос во внешнем економическом баллансе из-за оккупкации Крыма и особенно части донбасса, где было расположено хоть и дотационное, но производство продукции, которая продавалась за валюту. Плюс бегство инвесторов из-за военной агрессии. Ну и банальное воровство звр окружением чивокуни в 2010-2013.
Хватит спекулировать так на этой теме.
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