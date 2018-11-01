НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:15
locustsucol написав:
Причина обвала гривны - резкий перекос во внешнем економическом баллансе из-за оккупкации Крыма и особенно части донбасса, где было расположено хоть и дотационное, но производство продукции, которая продавалась за валюту.
Так если Донбасс и Крым были дотационные, то после оккупации должно было наступить экономическое облегчение. Разве нет?
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