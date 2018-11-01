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НБУ пояснив, чому українці рідше
їздитимуть на роботу до...

НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:15

  locustsucol написав:Причина обвала гривны - резкий перекос во внешнем економическом баллансе из-за оккупкации Крыма и особенно части донбасса, где было расположено хоть и дотационное, но производство продукции, которая продавалась за валюту.

Так если Донбасс и Крым были дотационные, то после оккупации должно было наступить экономическое облегчение. Разве нет? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:06

Re: НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до

  сова написав:Вот Германия присоединится и прощавай Польша!

Ну не знаю, там на стройках болгар с турками хватает. Дочь говорит за 800 евро работают. Квартиру снять проблема. Квалифицированным может и повезёт, а разнорабочим я думаю там делать нечего. За стариками ухаживать там конечно ждут нашего брата.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:43

НБУ конечно же виднее, но по моим наблюдениям, народ на чемоданах как никогда
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