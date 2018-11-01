Так если Донбасс и Крым были дотационные, то после оккупации должно было наступить экономическое облегчение. Разве нет?
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:15
Так если Донбасс и Крым были дотационные, то после оккупации должно было наступить экономическое облегчение. Разве нет?
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:06
Re: НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до
Ну не знаю, там на стройках болгар с турками хватает. Дочь говорит за 800 евро работают. Квартиру снять проблема. Квалифицированным может и повезёт, а разнорабочим я думаю там делать нечего. За стариками ухаживать там конечно ждут нашего брата.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:43
НБУ конечно же виднее, но по моим наблюдениям, народ на чемоданах как никогда
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