НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до...
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germ написав:Главная задача нацбанка стабильнось нацвалюты... если бы нацбанк выполнял свою главную задачу то не было бы обвала грн и не было бы массового исхода людей из страны... нац банк валит грн. и дает странные несвойственные ему объяснения... отвлекает внимание от того что он не просто не выполняет свою главную задачу а наоборот сам валит по указанию пэдра грн..
Скоро выборы и народ все вспомнит в том числе и обещания Пётра Алексеевича о справедливом курсе 10 грн за один доллар Вот если к выборам вернётся курс на 10 как порошенко обещал отдам свой голос за него
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer