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НБУ пояснив, чому українці рідше
їздитимуть на роботу до...

НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до...
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:45

Порошенко: після виборів курс не має бути більше 10 гривень

  germ написав:Главная задача нацбанка стабильнось нацвалюты... если бы нацбанк выполнял свою главную задачу то не было бы обвала грн и не было бы массового исхода людей из страны... нац банк валит грн. и дает странные несвойственные ему объяснения... отвлекает внимание от того что он не просто не выполняет свою главную задачу а наоборот сам валит по указанию пэдра грн..


Скоро выборы и народ все вспомнит в том числе и обещания Пётра Алексеевича о справедливом курсе 10 грн за один доллар
Вот если к выборам вернётся курс на 10 как порошенко обещал отдам свой голос за него
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 07:43

Re: НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до

  Ukrainian написав:Скоро выборы и народ все вспомнит в том числе и обещания Пётра Алексеевича о справедливом курсе 10 грн за один доллар
Вот если к выборам вернётся курс на 10 как порошенко обещал отдам свой голос за него

Не смешите, именно это никто и не вспомнит. Меня другое интересует, рейтинг юли, кто эти 13%, что они вспомнили, 1000 грн. или курс с 5 на 8?
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:25

Re: НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до

  Попаданец написав:Меня другое интересует, рейтинг юли, кто эти 13%,


Юля похуже Потроха. Будет еще хуже чем могло бы быть...
Juna
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:22

НБУ не знает, что Германия открывает рынок для украинцев? И Чехия. Тут уже Польша переживает, что они рванут туда.
balta_laska
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:23

Re: НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до

Я думаю, что если даже поток украинцев в Польшу и сокращается (это если ВДРУГ поверить нбу), то причины следующие:
1. Заканчиваются украинцы в Украине, востребованные в Польше.
2. Украинцы из Украины едут в другие страны. Все-таки Польша - это очень компромиссный вариант. Вот у друга рабочий уезжает (или уже уехал) в более северную Европу зп 5 кевро. Польша такие деньги не платит даже близко.
3. п1 + п2.
rjkz
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