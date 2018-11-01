НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до...
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germ написав:Главная задача нацбанка стабильнось нацвалюты... если бы нацбанк выполнял свою главную задачу то не было бы обвала грн и не было бы массового исхода людей из страны... нац банк валит грн. и дает странные несвойственные ему объяснения... отвлекает внимание от того что он не просто не выполняет свою главную задачу а наоборот сам валит по указанию пэдра грн..
Скоро выборы и народ все вспомнит в том числе и обещания Пётра Алексеевича о справедливом курсе 10 грн за один доллар Вот если к выборам вернётся курс на 10 как порошенко обещал отдам свой голос за него
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:Скоро выборы и народ все вспомнит в том числе и обещания Пётра Алексеевича о справедливом курсе 10 грн за один доллар Вот если к выборам вернётся курс на 10 как порошенко обещал отдам свой голос за него
Не смешите, именно это никто и не вспомнит. Меня другое интересует, рейтинг юли, кто эти 13%, что они вспомнили, 1000 грн. или курс с 5 на 8?
Я думаю, что если даже поток украинцев в Польшу и сокращается (это если ВДРУГ поверить нбу), то причины следующие: 1. Заканчиваются украинцы в Украине, востребованные в Польше. 2. Украинцы из Украины едут в другие страны. Все-таки Польша - это очень компромиссный вариант. Вот у друга рабочий уезжает (или уже уехал) в более северную Европу зп 5 кевро. Польша такие деньги не платит даже близко. 3. п1 + п2.