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"АвтоКрАЗ" потрапив
під санкції

"АвтоКрАЗ" потрапив під санкції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:22

"АвтоКрАЗ" потрапив під санкції

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє «Укравтопром».

Дивися повний текст \"АвтоКрАЗ\" потрапив під санкції.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:22

Зато ни Богдан, ни Кузня на Рыбальском ни Рошен под санкции не попали... совпадение? Не думаю...
Джон
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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