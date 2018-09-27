Про це повідомляє «Укравтопром».
Дивися повний текст \"АвтоКрАЗ\" потрапив під санкції.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:22
"АвтоКрАЗ" потрапив під санкції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"АвтоКрАЗ\" потрапив під санкції.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:22
Зато ни Богдан, ни Кузня на Рыбальском ни Рошен под санкции не попали... совпадение? Не думаю...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:09
И когда "Богдан" или Кузня последний раз что-то в рашку поставляли?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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