Про це повідомляє «Укравтопром».
Дивися повний текст \"АвтоКрАЗ\" потрапив під санкції.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:22
"АвтоКрАЗ" потрапив під санкції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"АвтоКрАЗ\" потрапив під санкції.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:22
Зато ни Богдан, ни Кузня на Рыбальском ни Рошен под санкции не попали... совпадение? Не думаю...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:09
И когда "Богдан" или Кузня последний раз что-то в рашку поставляли?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:46
Зато продукция Рошен прекрасно поставляется от Калининграда до Камчатки через белорусский Рошен-Трейд.
Там и пармезаны с креветками отдыхают, в каких объемах 9-миллионная Беларусь "поглощает" украинские конфетки при избытке собственного производства весьма приличного качества...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:51
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:07
Во-первых Рошен может продавать что ему хочется куда угодно, и это не имеет отношения к статье. Во-вторых качество конфет Беларуси, собственно... извините. Попробуйте мне найти в штатах, или той же Польше конфеты производства Беларуси. И попробуйте найти магазин где нет рошеновских при этом.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:32
Джон Петро Олексійович Богдан продав ще у 2009 році. Рошен під управлінням групи Rothschild з 16 року, а Кузню вже декілька років не можуть продати, може Тігіпко осилить придбати 70% акцій Петра))).
і взагалі навіщо забороняти експорт цукерок та іншої продукції до агрессора, якщо це приносить лише користь для нашої економіки?
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:34
Порошенко виноват? Ну наконец-то, нашли в чем он виновен!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:20
Та все знают, что Рошен может. Это украинским певцам нельзя веселить россиян концертами, иначе придут "активисты" и сделают погром во время их концертов в Украине. А подслащивать российским агрессорам жизнь украинской карамелькой - без проблем Никто на магазин Рошен в Украине даже плюнуть не посмеет!
Вы что технолог? Качество далеко не всегда коррелирует с бизнес-результатами. Зачастую даже идет вразрез - чем больше сэкономили, тем легче продать.
Бургеры Макдональдс - точно не лучшие в мире, но продаются в недосягаемом для других производителей количестве.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:48
Так что, Порошенко продает конфеты в РФ? Срочно разоблачение в номер!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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