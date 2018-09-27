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"АвтоКрАЗ" потрапив
під санкції

"АвтоКрАЗ" потрапив під санкції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:22

"АвтоКрАЗ" потрапив під санкції

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє «Укравтопром».

Дивися повний текст \"АвтоКрАЗ\" потрапив під санкції.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:22

Зато ни Богдан, ни Кузня на Рыбальском ни Рошен под санкции не попали... совпадение? Не думаю...
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:09

  Джон написав:Зато ни Богдан, ни Кузня на Рыбальском ни Рошен под санкции не попали... совпадение? Не думаю...


И когда "Богдан" или Кузня последний раз что-то в рашку поставляли?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:46

  Sommer написав:
  Джон написав:Зато ни Богдан, ни Кузня на Рыбальском ни Рошен под санкции не попали... совпадение? Не думаю...


И когда "Богдан" или Кузня последний раз что-то в рашку поставляли?


Зато продукция Рошен прекрасно поставляется от Калининграда до Камчатки через белорусский Рошен-Трейд.

Там и пармезаны с креветками отдыхают, в каких объемах 9-миллионная Беларусь "поглощает" украинские конфетки при избытке собственного производства весьма приличного качества...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:51

  Sommer написав:
  Джон написав:Зато ни Богдан, ни Кузня на Рыбальском ни Рошен под санкции не попали... совпадение? Не думаю...


И когда "Богдан" или Кузня последний раз что-то в рашку поставляли?

Аккумуляторы?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:07

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  Джон написав:Зато ни Богдан, ни Кузня на Рыбальском ни Рошен под санкции не попали... совпадение? Не думаю...


И когда "Богдан" или Кузня последний раз что-то в рашку поставляли?


Зато продукция Рошен прекрасно поставляется от Калининграда до Камчатки через белорусский Рошен-Трейд.

Там и пармезаны с креветками отдыхают, в каких объемах 9-миллионная Беларусь "поглощает" украинские конфетки при избытке собственного производства весьма приличного качества...

Во-первых Рошен может продавать что ему хочется куда угодно, и это не имеет отношения к статье. Во-вторых качество конфет Беларуси, собственно... извините. Попробуйте мне найти в штатах, или той же Польше конфеты производства Беларуси. И попробуйте найти магазин где нет рошеновских при этом.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:32

Джон Петро Олексійович Богдан продав ще у 2009 році. Рошен під управлінням групи Rothschild з 16 року, а Кузню вже декілька років не можуть продати, може Тігіпко осилить придбати 70% акцій Петра))).

і взагалі навіщо забороняти експорт цукерок та іншої продукції до агрессора, якщо це приносить лише користь для нашої економіки? :D :D
rodion_khorolskyi
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:34

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  Джон написав:Зато ни Богдан, ни Кузня на Рыбальском ни Рошен под санкции не попали... совпадение? Не думаю...


И когда "Богдан" или Кузня последний раз что-то в рашку поставляли?


Зато продукция Рошен прекрасно поставляется от Калининграда до Камчатки через белорусский Рошен-Трейд.

Там и пармезаны с креветками отдыхают, в каких объемах 9-миллионная Беларусь "поглощает" украинские конфетки при избытке собственного производства весьма приличного качества...


Порошенко виноват? Ну наконец-то, нашли в чем он виновен!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:20

  locustsucol написав:Во-первых Рошен может продавать что ему хочется куда угодно


Та все знают, что Рошен может. Это украинским певцам нельзя веселить россиян концертами, иначе придут "активисты" и сделают погром во время их концертов в Украине. А подслащивать российским агрессорам жизнь украинской карамелькой - без проблем :mrgreen: Никто на магазин Рошен в Украине даже плюнуть не посмеет!

  locustsucol написав:качество конфет Беларуси, собственно... извините. Попробуйте мне найти в штатах, или той же Польше конфеты производства Беларуси. И попробуйте найти магазин где нет рошеновских при этом.


Вы что технолог? Качество далеко не всегда коррелирует с бизнес-результатами. Зачастую даже идет вразрез - чем больше сэкономили, тем легче продать.
Бургеры Макдональдс - точно не лучшие в мире, но продаются в недосягаемом для других производителей количестве.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:48

  zРадио написав:
  locustsucol написав:Во-первых Рошен может продавать что ему хочется куда угодно


Та все знают, что Рошен может. Это украинским певцам нельзя веселить россиян концертами, иначе придут "активисты" и сделают погром во время их концертов в Украине. А подслащивать российским агрессорам жизнь украинской карамелькой - без проблем :mrgreen: Никто на магазин Рошен в Украине даже плюнуть не посмеет!


Так что, Порошенко продает конфеты в РФ? Срочно разоблачение в номер!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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