Даже на оккупированные территории Крым например..
..
А это "зрада" называеться..))
Про панамагейты, конфеты и слепые трасты уже все, всие) разоблачили, зачем дублировать? А вот придет время и разберутся..
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:58
Re:
Даже на оккупированные территории Крым например..
..
А это "зрада" называеться..))
Про панамагейты, конфеты и слепые трасты уже все, всие) разоблачили, зачем дублировать? А вот придет время и разберутся..
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:12
Re:
СРОЧНО! ЛИЧНО В РУКИ!
Например
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