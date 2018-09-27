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"АвтоКрАЗ" потрапив
під санкції

"АвтоКрАЗ" потрапив під санкції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:58

Re:

  locustsucol написав:Во-первых Рошен может продавать что ему хочется куда угодно

Даже на оккупированные территории Крым например..
http://picsnews.meta.ua/big_pic/529/16/52916862.jpeg
..
  zРадио написав:Это украинским певцам нельзя веселить россиян концертами,

А это "зрада" называеться..))
  Sommer написав:ак что, Порошенко продает конфеты в РФ? Срочно разоблачение в номер!

Про панамагейты, конфеты и слепые трасты уже все, всие) разоблачили, зачем дублировать? А вот придет время и разберутся..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:12

Re:

  Sommer написав:Так что, Порошенко продает конфеты в РФ? Срочно разоблачение в номер!

СРОЧНО! ЛИЧНО В РУКИ!
Например Оригинальные Киевские торты в Москве и Санкт-Петербурге. Всегда свежие, быстрая доставка! Звоните!
MrNice
 
Повідомлень: 263
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Подякував: 12 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:16

  MrNice написав:
  Sommer написав:Так что, Порошенко продает конфеты в РФ? Срочно разоблачение в номер!

СРОЧНО! ЛИЧНО В РУКИ!
Например Оригинальные Киевские торты в Москве и Санкт-Петербурге. Всегда свежие, быстрая доставка! Звоните!


Хреновенький какой-то сайт у Порошенко получился. Действительно ганьба и зрада, мог бы и свое имя там оставить для большей рекламы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3123
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Подякував: 265 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:18

Re:

  Sommer написав:Хреновенький какой-то сайт у Порошенко получился. Действительно ганьба и зрада, мог бы и свое имя там оставить для большей рекламы.

Что привлекательно для Soomer'а, то плохо для Президента Украины! :)
MrNice
 
Повідомлень: 263
З нами з: 25.10.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:35

  MrNice написав:
  Sommer написав:Хреновенький какой-то сайт у Порошенко получился. Действительно ганьба и зрада, мог бы и свое имя там оставить для большей рекламы.

Что привлекательно для Soomer'а, то плохо для Президента Украины! :)


Да вообще его пожалеть надо. Заниматься доставкой тортов по Москве и Санкт-Петербургу это тяжелая и нервная работа!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3123
З нами з: 07.04.17
Подякував: 265 раз.
Подякували: 456 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:58

Re:

  Sommer написав:Да вообще его пожалеть надо. Заниматься доставкой тортов по Москве и Санкт-Петербургу это тяжелая и нервная работа!

Ага! Особенно с учетом того, что телефоны на сайтах - СМЕРШ/ГРУ/ФСБ или сразу Кремль :)
MrNice
 
Повідомлень: 263
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Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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  #<12
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