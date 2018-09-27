"АвтоКрАЗ" потрапив під санкції
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:58
locustsucol написав:
Во-первых Рошен может продавать что ему хочется куда угодно
Даже на оккупированные территории Крым например..
http://picsnews.meta.ua/big_pic/529/16/52916862.jpeg
..
zРадио написав:
Это украинским певцам нельзя веселить россиян концертами,
А это "зрада" называеться..))
Sommer написав:
ак что, Порошенко продает конфеты в РФ? Срочно разоблачение в номер!
Про панамагейты, конфеты и слепые трасты уже все, всие) разоблачили, зачем дублировать? А вот придет время и разберутся..
Джон
Повідомлень: 634
З нами з: 16.03.17
Подякував: 30 раз.
Подякували: 138 раз.
Профіль
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:12
Sommer написав:
Так что, Порошенко продает конфеты в РФ? Срочно разоблачение в номер!
СРОЧНО! ЛИЧНО В РУКИ!
Например
Оригинальные Киевские торты в Москве и Санкт-Петербурге. Всегда свежие, быстрая доставка! Звоните!
MrNice
Повідомлень: 263
З нами з: 25.10.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:16
Хреновенький какой-то сайт у Порошенко получился. Действительно ганьба и зрада, мог бы и свое имя там оставить для большей рекламы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
Повідомлень: 3126
З нами з: 07.04.17
Подякував: 266 раз.
Подякували: 456 раз.
Профіль
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:18
Sommer написав:
Хреновенький какой-то сайт у Порошенко получился. Действительно ганьба и зрада, мог бы и свое имя там оставить для большей рекламы.
Что привлекательно для Soomer'а, то плохо для Президента Украины!
MrNice
Повідомлень: 263
З нами з: 25.10.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:35
MrNice написав: Sommer написав:
Хреновенький какой-то сайт у Порошенко получился. Действительно ганьба и зрада, мог бы и свое имя там оставить для большей рекламы.
Что привлекательно для Soomer'а, то плохо для Президента Украины!
Да вообще его пожалеть надо. Заниматься доставкой тортов по Москве и Санкт-Петербургу это тяжелая и нервная работа!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
Повідомлень: 3126
З нами з: 07.04.17
Подякував: 266 раз.
Подякували: 456 раз.
Профіль
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:58
Sommer написав:
Да вообще его пожалеть надо. Заниматься доставкой тортов по Москве и Санкт-Петербургу это тяжелая и нервная работа!
Ага! Особенно с учетом того, что телефоны на сайтах - СМЕРШ/ГРУ/ФСБ или сразу Кремль
MrNice
Повідомлень: 263
З нами з: 25.10.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:29
MrNice написав: Sommer написав:
Да вообще его пожалеть надо. Заниматься доставкой тортов по Москве и Санкт-Петербургу это тяжелая и нервная работа!
Ага! Особенно с учетом того, что телефоны на сайтах - СМЕРШ/ГРУ/ФСБ или сразу Кремль
О! Дарю идею для зрады - "Порошенко доставляет Киевские торты в ФСБ"!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
Повідомлень: 3126
З нами з: 07.04.17
Подякував: 266 раз.
Подякували: 456 раз.
Профіль
Додано: Суб 03 лис, 2018 11:24
"единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, который имеет замкнутый технологический цикл производства"
Можно уточнить, что автор статьи называет "замкнутый технологический цикл производства" ? А то у меня большие сомнения, что в КРАЗе стоит двигатель и коробка передач украинские, например. Зато есть большая уверенность, что там стоит российский (!) ЯМЗ. Если раньше на сайте в характеристиках КРАЗа они писали точно модель двигателя, то сейчас скромно указывают только мощность в л.с.
LutsMan
Повідомлень: 537
З нами з: 10.06.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 115 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор