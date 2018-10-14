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«I-Coal Sp. Z o.o. »
готова стати надійним...

«I-Coal Sp. Z o.o. » готова стати надійним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:00

«I-Coal Sp. Z o.o. » готова стати надійним...

Пропонуємо до обговорення:
Стабільне забезпечення вугіллям українських підприємств зміцнить енергетичну безпеку нашої країни.

Дивися повний текст «I-Coal Sp. Z o.o. » готова стати надійним постачальником вугілля для України.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:00

«I-Coal Sp. Z o.o.» готова стать надежным поставщиком угля из Донбасса для Украины
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