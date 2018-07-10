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У нас з'явився
канал у Telegram

У нас з'явився канал у Telegram
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:37

У нас з'явився канал у Telegram

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні стартував канал порталу в Telegram.

Дивися повний текст У нас з'явився канал у Telegram.
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