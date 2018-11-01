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У Києві обмежать рух на двох центральних площах та 9...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:47
Пропонуємо до обговорення:
Київська міська державна адміністрація вирішила обмежити рух транспорту на Софійській та Львівської площах, а також на 9 вулицях у центрі столиці у зв'язку з реконструкцією електромереж до 31 липня 2019 року.
Дивися повний текст У Києві обмежать рух на двох центральних площах та 9 вулицях до 31 липня 2019 року
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:47
Фигасе Виталя себе бойлер поставил, что во всем квартале электросети пришлось усиливать ))
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