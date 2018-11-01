Україна просувається в напрямку досягнення 17 цілей, які Європейський союз запропонував для країн Східного партнерства.
Дивися повний текст У ЄС назвали сфери, в яких Україна демонструє слабкий прогрес.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:22
У ЄС назвали сфери, в яких Україна демонструє слабкий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ЄС назвали сфери, в яких Україна демонструє слабкий прогрес.
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