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У ЄС назвали сфери, в яких
Україна демонструє слабкий...

У ЄС назвали сфери, в яких Україна демонструє слабкий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:22

У ЄС назвали сфери, в яких Україна демонструє слабкий...

Пропонуємо до обговорення:
Україна просувається в напрямку досягнення 17 цілей, які Європейський союз запропонував для країн Східного партнерства.

Дивися повний текст У ЄС назвали сфери, в яких Україна демонструє слабкий прогрес.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:22

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