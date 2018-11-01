Банк ПУМБ з 01.11.2018 року змінює ставки за депозитами.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:46
Банк ПУМБ змінює ставки за депозитами
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Дивися повний текст Банк ПУМБ змінює ставки за депозитами.
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