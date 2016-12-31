Національний банк прогнозує, що інфляція увійде в межі цільового діапазону в І кварталі 2020 року і досягне середньострокової цілі 5,0% в кінці 2020 року.
Дивися повний текст НБУ прогнозує зниження інфляції до 5% до кінця 2020 року.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:49
НБУ прогнозує зниження інфляції до 5% до кінця 2020 року
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Дивися повний текст НБУ прогнозує зниження інфляції до 5% до кінця 2020 року.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:49
мы уже 5-й год читаем прогнозу НБУ, а они все не сбываются и далеки от жизни. Со 100% уверенностью заявляю, что и этот прогноз не сбудется
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