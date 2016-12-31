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НБУ прогнозує зниження інфляції
до 5% до кінця 2020 року

НБУ прогнозує зниження інфляції до 5% до кінця 2020 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:49

НБУ прогнозує зниження інфляції до 5% до кінця 2020 року

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк прогнозує, що інфляція увійде в межі цільового діапазону в І кварталі 2020 року і досягне середньострокової цілі 5,0% в кінці 2020 року.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:49

мы уже 5-й год читаем прогнозу НБУ, а они все не сбываются и далеки от жизни. Со 100% уверенностью заявляю, что и этот прогноз не сбудется
lwa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:19

  lwa написав:мы уже 5-й год читаем прогнозу НБУ, а они все не сбываются и далеки от жизни. Со 100% уверенностью заявляю, что и этот прогноз не сбудется

Твоя оценка пеувеличена, и обобщена под личный негатив к государственной структуре.
В тексте указаны четко причины. Даже в самых фантастических прогнозах год-два назад не было допущений, что нефть подорожает до 80-85$, средняя пенсия вырастет почти на половину, зарплаты почти вдвое. В воюющей стране. Чуть понимающий в азах економики сразу понимает что это главные факторы для роста инфляции в Украине.
locustsucol
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