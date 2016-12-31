Національний банк прогнозує, що інфляція увійде в межі цільового діапазону в І кварталі 2020 року і досягне середньострокової цілі 5,0% в кінці 2020 року.
Дивися повний текст НБУ прогнозує зниження інфляції до 5% до кінця 2020 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:49
НБУ прогнозує зниження інфляції до 5% до кінця 2020 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ прогнозує зниження інфляції до 5% до кінця 2020 року.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:49
мы уже 5-й год читаем прогнозу НБУ, а они все не сбываются и далеки от жизни. Со 100% уверенностью заявляю, что и этот прогноз не сбудется
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:19
Твоя оценка пеувеличена, и обобщена под личный негатив к государственной структуре.
В тексте указаны четко причины. Даже в самых фантастических прогнозах год-два назад не было допущений, что нефть подорожает до 80-85$, средняя пенсия вырастет почти на половину, зарплаты почти вдвое. В воюющей стране. Чуть понимающий в азах економики сразу понимает что это главные факторы для роста инфляции в Украине.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:04
Re: НБУ прогнозує зниження інфляції до 5% до кінця 2020 року
Украина импортирует н/продуктов (по нынешним ценам) где-то на 4 млрд долларов, т.е. вклад в инфляцию ~2%, пенсов ~ 25%, что эквивалентно + 10% к росту доходов; рост средней з/платы в 2 раза - еще +50% ( с учетом занятых). ИТОГО: более 70%. Щас отработали ~7% (если верить НБУ). Сколько осталось? Ответ = примерно 58%. 2019 покажет те же 7-8% (иначе - нельзя!)
Вопрос: каков прогнозирумый процент инфляции в 2020? Ответ: ~50%!
Надо не тупо верить, в то что говорят, а уметь просто считать...
Да, кстати, а с кем страна-то воюет?
|